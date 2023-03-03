الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء المصابين فى حادث الطريق الصحراوى بقنا

حادث
حادث

أصيب 8 أشخاص بينهم سائحة ألمانية، الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بمركز نقادة، غربي قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم بنقادة.

وتبين إصابة كل من ساندرا شمت 40 عامًا ألمانية، وحليفي دميان عبدالملاك 40 عامًا، من فرشوط قنا، وأمجد سمير عبدالملاك 33 عامًا، من سوهاج، وفتحي وديع واصف 55 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وموسى الضبع فلتقوس 60 عامًا، باشتباه بكسر بالفقرات، وزرزور أمين بطرس، يبلغ من العمر 62 عامًا، بكدمات بالكتف الأيمن، وإنعام عنتر محروس، تبلغ من العمر 45 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طوخ في نقادة، بينهم اثنان تقرر نقلهما إلى مستشفى قنا العام لعدم استقرار حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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ننشر أسماء المصابين فى حادث الطريق الصحراوى بقنا

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