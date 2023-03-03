الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الزلازل وانقسام إفريقيا.. «فاروق الباز» يوجه رسالة لطمأنة المصريين

الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز

فسر العالم المصري الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، ظاهرة تغير سرعة دوران الأرض ومخاوف انقسام قارة أفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إنه تم ملاحظة صدع أو شرخ في قارة أفريقيا مؤخرًا  وخاصة في دولة كينيا.

وأضاف أن هذه الصدوع كبيرة وضخمة جداً ويمتد لنصف القارة حقيقاً، لأن القارات عبارة عن كتل تتحرك فوق أشياء لزجة. 

وقدم التفسير العلمي لتكرار الزلازل في منطقة الشرق الأوسط ومستقبل قارة أفريقيا، موضحاً أن الحديث عن مرور صدع في منتصف قارة أفريقيا ليقسمها نصفين، كلام عار تماماً عن الصحة وغير علمي.

وتابع:" ليس هناك أية شواهد تُشير إلى أن هناك صدعا سيمر في منتصف القارة.. هذا كلام فارغ".

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