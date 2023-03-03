سند الغلابة.. أهالى «المعصرة»: المشروعات اللى فتحها الرئيس ماكنتش فى أحلامنا

عبّر أهالى قرية «المعصرة» التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، عن سعادتهم الكبيرة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قريتهم، والتى افتتح خلالها مشروعات تنموية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال فترة وجيزة، حوّلت مبادرة «حياة كريمة» قرية «المعصرة» التى تبلغ مساحتها ١٦٥٠ فدانًا، وعدد سكانها ٣١ ألف نسمة، من مكان بائس بلا خدمات ولا بنية تحتية، إلى قرية نموذجية، بعد تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والاتصالات، ومد خطوط الغاز الطبيعى.

وتضمنت تدخلات المبادرة الرئاسية فى القرية أيضًا: إنشاء ورفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وبناء المجمعات الخدمية، فضلًا عن ترميم وإعادة بناء المنازل المتهالكة، ضمن «سكن كريم»، وخدمات التوعية والتثقيف.

وقال الدكتور أحمد علاء، وكيل نقابة الصيادلة فى المنيا، من أهالى قرية «المعصرة»، إن النجاحات التى حققتها المبادرة الرئاسية فى القرية «تفوق الخيال».

وأضاف «علاء»: «توليت منصب رئيس المجلس المحلى للقرية خلال الفترة من عام ١٩٨٦ حتى عام ٢٠١٠، وأستطيع أن أقول إن ما حدث فيها من إنجازات يعتبر معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وحلمًا تحقق على أرض الواقع».

وواصل: «المشروعات الخدمية الجديدة فى القرية يفوق عددها ما جرى تنفيذه من مشروعات منذ فترة السبعينيات، حتى أصبحت قرية نموذجية»، متسائلًا: «من يصدق أن القرية أصبحت تضم مكتب توثيق عقارى ضمن مجمع الخدمات الحكومية؟.. هذه الجهود وفرت على أهالى القرية عناء النزول والسفر لمدينة ملوى لقضاء مصالحهم».

كما أشار إلى أن المبادرة الرئاسية أنشأت أيضًا مجمعًا زراعيًا، يضم وحدة بيطرية ومجمع ألبان، وغيرهما من الخدمات التى تهم المزارعين والفلاحين، فضلًا عن بناء ٣ مدارس ابتدائى، ومدرستين إعدادى، ومدرسة ثانوى عام مشتركة، بجانب معهد أزهرى.

ووجه وكيل نقابة الصيادلة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، مختتمًا بقوله: «ما حدث لم يكن ليحدث دون إرادة سياسية، لذا أدعو المولى عز وجل أن يطيل فى عمر الرئيس السيسى ويبارك فى صحته».

وقال وائل سليمان، عمدة قرية «المعصرة»، إن ثمة مشاعر مختلفة تجتاح أهالى القرية، بين الفرحة والذهول والأمل، فهم لا يستطيعون حتى الآن تصديق حجم الإنجازات التى حدثت فى القرية، خلال وقت قصير.

وأضاف «سليمان»: «الرئيس عبدالفتاح السيسى زار قريتنا، وافتتح بنفسه المشروعات التنموية، وهذا شرف كبير»، مشيدًا بمبادرة «حياة كريمة»، التى حلت كل المشاكل ووفرت جميع الخدمات.

وواصل: «نحن سعداء بالمجمع الخدمى فى القرية، التى تضم العديد من القرى التابعة، مثل جلال الغربية والشرقية والشيخ حسين والريرمون»، لافتًا إلى أن هذا المجمع يضم ٧ مكاتب تقدم الخدمات الشاملة للمواطنين.

واختتم بالقول إن الرئيس السيسى منح الشعب كله هدية كبيرة أخرى خلال زيارته القرية ومحافظة المنيا، عندما أعلن عن زيادة الأجور والمعاشات، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على ما قدمه ويقدمه للمصريين.

ووصف نادى عبدالجابر، أحد أهالى قرية «المعصرة»، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى القرية بأنها شرف كبير للأهالى، مشيدًا بالمشروعات الضخمة التى أقيمت فيها خلال الفترة الأخيرة.

وقال «نادى» لـ«الدستور»: «المشروعات فى القرية مفيش أحسن من كده.. رقى وجمال.. بقينا عايشين فى مستوى تانى الحمد لله».

وأضاف: «الله يبارك فى الرئيس السيسى ويسترها عليه، فقد كان أقصى ما نحلم به هو رصف طريق، لكن الرئيس فاجأنا بمشروعات لم تخطر فى بالنا من الأساس، لذا نشكره وندعو له بالستر والكرم».

وكشف فتحى محمد عبدالرحمن عن الانتهاء من تنفيذ ١٠٠٪ من المشروعات المستهدفة فى القرية، قائلًا للرئيس السيسى: «ربنا يخليك ويطرح البركة فيك، ودايمًا واقف مع الغلابة وفى ضهرهم».

وقال مصطفى عبدالحفيظ: «لم نكن نحلم بكل هذه المشروعات، فمن يصدق أن القرية أصبح بها غاز طبيعى وصرف صحى وإنترنت. كان نفسنا فى شىء واحد، فوجدنا أشياء كتير وخير أكتر».

وأضاف: «استقبلنا الرئيس السيسى بفرح شديد، وأطلقت السيدات الزغاريد فرحًا بهذه الزيارة، وافتتاح العديد من المشروعات المهمة».

وواصل: «كتر ألف خير الرئيس.. بندعيله بالستر والعافية.. وبنقول له كتر خيرك يا ريس.. إنت عملت اللى محدش عمله.. ربنا يكرمك زى ما اهتميت بالغلابة».

وقال حسين حميدة جمعة إن زيارة الرئيس لقرية «المعصرة» ومحافظة المنيا بصفة عامة «شرف للصعيد كله». وشدد على أن «الرئيس لم يقصر فى حق الغلابة، ولم يترك شيئًا يسعد المصريين إلا وفعله»، داعيًا الله أن يبارك فى الرئيس ويحفظه من كل بلاء.

ووصف أحمد فرج عبدالحكيم ما شهدته القرية بأنه «أفضل مما كنا نحلم به»، فالقرية أصبح يوجد فيها وحدة ألبان، ومجمعات خدمية، ومكتب جوازات، مختتمًا بقوله: «أقول للرئيس ربنا يزيدك من نعيمه ويسترها عليك».

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسى محافظة المنيا، أمس الأول، وافتتح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية فى قرية «المعصرة» التابعة لمركز ملوى، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتضمنت هذه المشروعات: إنشاء المجمع الخدمى، والمجمع الزراعى، ومركز شباب المعصرة، والانتهاء من توسعة ٣ مدارس: «مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة ١٣ فصلًا، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية بسعة ١٥ فصلًا، ومدرسة وحدة معصرة ملوى ١٢ فصلًا».

كما جرى تطوير ورفع كفاءة ٤ مدارس أخرى: «مدرسة معصرة ملوى الإعدادية المشتركة (ث. ع) مستضاف، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، ومدرسة المعصرة الابتدائية (هيئة كير)، ومدرسة معصرة ملوى الثانوية».

كذلك تم إنشاء فرع توثيق باسم «فرع توثيق المعصرة»، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى المنيا، ويكون مقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية فى القرية، بجانب موقف جديد للسيارات، ومركز تنمية الأسرة، ومحطة مياه مرشحة، ومشروعات صرف صحى.