ولعانة.. مكى يروّج لـ«صنع فى مصر» فى الدعاية لـ«الكبير أوى 7»

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأغنية الترويجية للموسم السابع لمسلسل «الكبير أوى»، الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى المقبل على شبكة قنوات «أون».

الأغنية تحمل اسم «ولعانة»، وأخرجها أحمد مكى، وأداها بطريقة «الراب»، بمشاركة أبطال العمل مثل: «رحمة حسن، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، وحسين حجاج».

وتم تصوير الأغنية فى ديكورات «المزاريطة» التى تقع فيها أحداث المسلسل، ما أضفى عليها طابعًا كوميديًا مبهجًا، وجعلها تحقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشاد الجمهور على «السوشيال ميديا» بخفة ظل أحمد مكى خلال الأغنية، وتمكنه من فن «الراب»، كما أشادوا بالموسيقى التى أضفت على العمل أجواء مرحة، بشكل جعل الجمهور أكثر تشوقًا لمشاهدة الموسم السابع من المسلسل.

وتميزت كلمات الأغنية بخفة الظل والبساطة، وكُتبت بشكل يمنحها دلالات ومعانى مختلفة، لدرجة دفعت مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لتحليل معانى بعض الجمل الواردة فيها، مثل «مابلبسش براندات من برا، صنع فى مصر، تيلة طويلة أنا شارى»، والتى اعتبر المشاركون أنها معانٍ تروج للمنتج المحلى المصرى.

وأبدى الجمهور على «السوشيال ميديا» إعجابه بظهور صورة الفنان الراحل سعيد صالح خلال «الكليب»، والذى تزامن مع غناء «مكى» جملة «قفشة من قفشات سعيد صالح عندى أقوى من ١٠٠ فيلم لجيم كارى»، كما أشادوا أيضًا بظهور صورة المطرب محمد حماقى بـ«الفوتوشوب» بشكل كوميدى.

وحرص «مكى» على مشاركة «الببغاء» الخاص به فى أحد المشاهد، إلى جانب إظهار شكل ونمط ممارسة تمارين «الجيم» فى الأرياف، من خلال عرض صورة الأجهزة البدائية ومقارنتها بالأجهزة الحديثة، خاصة أن الموسم الجديد يتضمن قصة عن إنشاء «جيم» فى «المزاريطة»، تحت إشراف «جونى» أحد أبطال العمل.

وخلال الأغنية، حشد أحمد مكى أكثر من ٥ شخصيات لـ«الكبير أوى»، باستخدام «الجرافيك»، ومنها شخصية «الكبير» لأول مرة دون شارب.