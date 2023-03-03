إصابة 12 شخصًا في حوادث مرورية متفرقة بالمنيا

أصيب 12 شخصًا في حوادث مرورية متفرقة بالمنيا وتم نقلهم للمستشفيات وتحرر عنها المحاضر اللازمة وتم إزالة آثار الحوادث لتسيير الحركة المرور.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة 12 شخصًا في حوادث تصادم وانقلاب بسبب السرعة.

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان حادث تصادم سيارتين أمام قرية اتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وأصيب شخصان في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة تاكسي على الطريق الزراعى بالقرب من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا.

وشهد طريق الصحراوي الغربي انقلاب دراجة بخارية أسفر عن إصابة شخص، وأصيب آخر في حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق الشيخ فضل بمركز بني مزار، كما أصيب شخص آخر فى حادث تصادم بالمنيا.

وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحوادث، السرعة الزائدة، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وتم إحالتها للنيابة العامة وتم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج والتحفظ على السيارات