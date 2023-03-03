جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة مع راكبة أجنبية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي مفادها محاولة راكبة أجنبية الجنسية المغادرة إلى مولدوفا؛ لتهريب عدد من شرائط الأدوية المخدرة، تم تكليف مأمور الجمرك المعين بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 180 شريطًا بإجمالي 1800 قرص من مواد مخدرة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

وقرر مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2023، وإحالة الراكبة للنيابة العامة، بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.