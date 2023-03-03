صربيا تنفى تزويد روسيا وأوكرانيا بالسلاح والذخيرة

نفت صربيا تزويد روسيا أو أوكرانيا بأي أسلحة، حسبما أفادت قناة العربية نيوز.

وتأتي التصريحات عقب اعلان الخارجية الروسية، عن مطالبة بلادها لـ “بلجراد” بإعلان موقفها الرسمي بشأن المعلومات عن إمداد “كييف” بذخيرة صربية.

وفي غصون ذلك، أعلنت تقارير واردة في وقت سابق إعلان أوكرانيا حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، قيمتها نحو 400 مليون دولار، وتتألف بشكل أساسي من الذخيرة، وذلك وفق ما ذكرت "رويترز".

ومن المتوقع أن تكون المساعدة المقدمة لأوكرانيا موضوعًا رئيسيًا خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.