مسلسلات رمضان 2023| طرح الإعلان التشويقي لمسلسل «ملة نادرة»

أطلقت شركة “العدل جروب”، اليوم الجمعة، الإعلان التشويقي لمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه خلال سباق الدراما الرمضانية 2023.

مسلسل “عملة نادرة “ دراما صعيدية بطولة كل من ”الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور”، ومن تأليف مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

مسلسل "عملة نادرة"

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".