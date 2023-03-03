الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أول تحرك برلماني عقب منع طلاب هندسة المنوفية مرورهم أمام مكتب رئيس القسم

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

أعلن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن منع طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبين الكوم من المرور من أمام مكتب الدكتور رئيس القسم.

وأضاف "السادات" في طلب الإحاطة المقدم منه: "تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور يفيد بمنع رئيس قسم الهندسة الميكانيكية مرور الطلاب من أمام مكتبه بكلية الهندسة بشبين الكوم، مما أثار غضب الكثيرين، موضحًا أن هذا التصرف لا يليق بأستاذ جامعي بمثابة قدوة لطلابه".

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة توضيح ملابسات هذا المنشور والكشف عن مدى حقيقته، ولماذا يقوم مربي الأجيال بهذا التصرف داخل الحرم الجامعي، وما الذي يقوم به الطلاب يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية إذا مروا من أمام مكتب رئيس القسم.

النائب كريم طلعت مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي وزير التعليم العالي الهندسة الميكانيكية

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