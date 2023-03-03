الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل تقود خريطة الهزات الأرضية لمعرفة موعد حدوث الزلازل؟.. خبير دولى يجيب

الدكتور هيرواكي ياماناكا
الدكتور هيرواكي ياماناكا

قال الدكتور هيرواكي ياماناكا، أستاذ علم الزلازل في معهد طوكيو، إنه من الصعب التوقع تمامًا بوقوع الزلازل في منطقة معينة، لكن هناك الكثير من العوامل الأخرى المؤثرة التي تساعد العلماء في التوصل إلى إجابة عن تساؤل "كيف يمكن التوقع بحدوث زلازل؟".

وتابع: "أعتقد أننا أمام تحدٍ كبير، حتى إذا لم نتفهم ونعرف متى يحدث الزلزال، يمكن أن نتوقع أن تكون هناك هزة أرضية، لكن الأمر يحتاج لجهد كبير من العلماء".

وأضاف، خلال حواره عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم شرقًا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "قد لا نعرف تمامًا متى تحدث، لكن يمكن أن نتوقع كيف يمكن أن يتم ذلك، هذا النوع من خرائط الهزات الأرضية له نفع كبير لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الزلازل، التي يمكن أن تحدث في المستقبل، حتى وإن لم نعلم متى تحدث".

وتابع أستاذ علم الزلازل في معهد طوكيو: "يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد للزلازل بناءً على التوقعات من خريطة الهزات الأرضية، إذا كنا نعيش في منطقة معروفة بالهزات الأرضية، يمكن أن نتخذ كل الإجراءات الوقائية، للصمود ومواجهة هذه الهزات الأرضية، وبالتالي هناك بعض الأفكار التي يمكن أن نستغلها من خلال التكنولوجيا لتوقع الدمار بسبب الزلازل أو وقوع الهزات الأرضية".  

هيرواكي ياماناكا أستاذ علم الزلازل معهد طوكيو القاهرة الإخبارية

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