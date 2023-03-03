بهتافات لـ أشرف زكي.. غادة عادل تُشارك في انتخابات الممثلين (فيديو)

حرصت النجمة غادة عادل على المشاركة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية والتي تجرى حاليًا داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

وأعلنت “غادة عادل” عن دعمها للفنان أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب.

وظهرت الفنانة غادة عادل بصحبة عدد من الفنانات، في مقطع فيديو، تهتف باسم الفنان أشرف زكي معلنًة دعمها له في موقع النقيب.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الادلاء بوصتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية ومنهم كل من النجم يحيى الفخراني، نجلاء بدر، احمد فهمي، ريم مصطفي، سامي مغاوري، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوي مصطفي، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، احمد ادم، سوسن بدر، طارق لطفي، ايتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، اوس اوس بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي يتنافس عليها عدد من الفنانين، علي مقعد النقيب وعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي والمقامة داخل نادي النقابة.

وشارك في الانتخابات أيضا النجم أحمد السقا، أحمد بدير، ادوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، شأيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف.

وترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية 3 فنانين هم: كل من “أحمد السيد عبدالمطلب والمعروف بأحمد السيد أبوموسى، و حلمي محمد إبراهيم فودة والمعروف بحلمي فودة، وأشرف زكي”.

ويتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

ويتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.