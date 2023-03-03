الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية فى الحوامدية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الحوامدية.

وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على "4 فرد محلي- أجزاء وأدوات التصنيع"، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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رسائل المنيا

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