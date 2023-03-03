عدم وجود شبهة جنائية فى جثة غريق بمنشأة القناطر

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة غريق بإحدى قرى مركز منشأة القناطر، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن الغريق في عقده السادس من العمر، مجهول الهوية، ويرتدي ملابسه الكاملة، وليست به إصابات، وأنه تعرض لإسفكسيا الغرق، مما أسفر عن وفاته.

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة غريق أمام وحدة نكلا بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشخص لا يحمل أوراقًا تدل على هويته وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.