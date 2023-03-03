الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسامة الأزهرى: «الملحدون ينسجون تدينًا موازيًا ويتعصبون له»

أسامة الأزهرى
أسامة الأزهرى

كشف الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية، عن أغرب الأفكار التي يعتنقها الملحدون، وهي "الإلحاد إيمان غيبي وأن الكون جاء من اللا شىء بواسطة لا شىء، من أجل اللا شىء".

أسامة الأزهرى يكشف أغرب فكرة يعتنقها الملحدون

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "الحق المبين" المذاع عبر فضائية "dmc": "اللاشىء من أجل اللاشىء أوجد الشىء، جملة وردت في كتاب مناجزة الإلحاد من تأليف أحمد التميمي ومحمود المسلمي، لكنها تكشف عن تناقضات الملحد، وأن عقل الملحد يتصور أن اللا شىء أوجد الشىء، ويتصور أن العدم أوجد الوجود، عبثية محضة".

وأردف: "نؤمن أنه لا يوجد شىء عبث، نؤمن بالعلة الغائية وأن هناك حكمة وقصدًا ومبدعًا وجبارًا، بينما وصل الباحث إلى أن الإلحاد هلامي ليس له تعريف، لكنه يشبه إيمانًا غيبيًا هو الآخر، الإلحاد رؤية دينية بديلة وتدين موازٍ يحاول الملحد، من خلاله فرض رؤية دينية ما".

ولفت "الأزهري" إلى أن الملحدين يؤمنون بالطبيعة والمادة ويجعلونها واجبة الوجود، ويقدسون العلم التجريبي، وما يخرج من أفواه الملحدين، ورؤيتهم الفلسفية المنبثقة عن بعض النظريات أضحت قنطرة لا يمكن تجاوزها، وكأنها قرآنهم أو إنجيلهم، ولهم كتاب ألفه جون كونر، جمع فيه مقولات الإلحاد المبجلة والمقدسة، وعنوانه "الكتاب المقدس للملحدين".

واختتم: "الملحدون ينسجون تدينًا موازيًا، يتعصبون له، يتصورون في القوانين الفيزيائية أنها موجبة ويخلعون عليها صفات الإله". 

 

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