الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتابع تطوير سوق الدهشورى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، بحضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتذليل كافة المعوقات، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

وتابع السكرتير العام المساعد، خلال جولته اليوم، مستجدات سير الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لتسهيل الأعمال، خاصة فيما يتعلق بنقل وتعديل مسار وأماكن بعض المرافق بمنطقة المشروع، بحضور هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، والمحاسب عمر محمود مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة.

التطوير العمراني التخطيط العمراني السكرتير العام المساعد بني سويف ديوان عام المحافظة

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