مدير «الثقافة السينمائية» يُهدي الأكاديمية المصرية بروما نسخًا من أفلامها

استقبلت الدكتورة هبة يوسف، رئيس الأكاديمية المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، الفنان تامر عيد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية والمدير التنفيذي لسينما الشعب بمقر الأكاديمية.

وقدم لها “عبد المنعم” عدة نسخ من أفلام ادارة السينما مترجمة للإنجليزية وهي أفلام “التجلي” للمخرج عبدلله مرسي و"سيوة" للمخرج احمد البدري و"نويبع" للمخرج عادل عوض و"طابا" للمخرج احمد البدري و"محمية وادي الريان" للمخرج بهاء الدين مصطفي و"دهب" للمخرج عبدلله مرسي.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الاكاديمية المصرية بروما والادارة العامة للثقافة السينمائية التي انتجت هذه الافلام الدعائية السياحية الترويجية علي مدار عامي 2021 و 2022.

كما قدم الفنان تامر عبد المنعم الاكاديمية كافة اعداد مجلة ابيض واسود لعام ٢٠٢٢ لوضعها بالمكتبة بالاكاديمية.

واعرب “عبد المنعم” عن سعادته وانبهاره لما شاهده بالاكاديمية سواء من انشطة او معارض وخلافه ووصفها بالصرح المصري الشامخ في القارة العجوز.

من جانبها، طالبت الدكتورة هبة يوسف بسرعة ترجمة فيلم “أبو سمبل قدس الاقداس” احدث انتاجات الادارة العامة للسينما من إخراج عصام حلمي وذلك لعرضه مواكبا لمعرض كنوز التراث تحت الماء المقام بالاكاديمية.

يأتي هذا التعاون في ضوء تعليمات معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بالتعاون بين قطاعات وزارة الثقافة لخدمة اكبر عدد من المواطنين ومن جهة اخري لتعزيز قوة مصر الناعمة خارجيا.