الاتحاد المغربي يعلن أسماء الأندية المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم، عن الأندية التي ستشارك في النسخة المقبلة لبطولة الأندية العربية (كأس الملك سلمان للأندية العربية) التي ستستضيفها السعودية.

وأوضح الاتحاد المغربي أن أندية الوداد والرجاء والجيش الملكي، ستشارك في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي: “بعد توصلها برسالة من الاتحاد العربي لكرة القدم ينظم​ فيها شروط مشاركة الأندية في كأس الملك سلمان للأندية التي​ ستقام نهائياتها بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية​ ​ في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليو و5 أغسطس 2023”.

وتابع: "وبما أن تاريخ البطولة لا يتعارض مع​ البرنامج العام للبطولة الوطنية فقد وافقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمعية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على مشاركة الأندية المغربية في هذه البطولة​ استنادا على الاستحقاق الرياضي الذي طالب به الاتحاد العربي لكرة القدم​".

وأضاف البيان، أن مشاركة الأندية المغربية ستكون على النحو التالي:

الرجاء الرياضي بصفته مدعو من الاتحاد العربي كبطل للنسخة السابقة، والوداد الرياضي​ حامل لقب الدوري، لموسم 2021-2022، والجيش الملكي صاحب المركز الثالث​ في نفس البطولة​ بعد الوداد والرجاء​.

وستستضيف مدينة جدة المرحلة الأولى من الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان في الفترة ما بين 2 إلى 5 مارس الجاري، والتي يتنافس فيها أندية فولكان من جزر القمر، وأرتا سولار الجيبوتي، وفحمان اليمني، وهورسيد الصومالي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الفرق المشاركة في المرحلة الثانية من الدور التمهيدي، عقب انتهاء مباريات المرحلة الأولى.

وكان الاتحاد العربي قد رصد جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد العربي، قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة، يوم الإثنين المقبل في الرياض.