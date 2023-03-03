«القاهرة الإخبارية»: 100 مليار ليرة لأعمال مسح الأبنية المتضررة من الزلازل فى لبنان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن مجلس الوزراء اللبناني استجاب لطلب الهيئة العليا للإغاثة بتخصيص 100 مليار ليرة لبنانية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة، وغير القابلة للسكن نتيجة الزلزال والهزات الأرضية التي تعرضت لها البلاد في الأسابيع الماضية.

وأضاف سنجاب أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتى، أعطت أولوية لملف المباني المتصدعة التي لم يتم فحصها حتى الآن، وتضرر العديد من الأهالى من استمرار البقاء في منازلهم خوفًا من أن تكون آيلة للسقوط في أي لحظة.

وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" عن أن الحكومة حددت بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة 3 أشهر، يشمل الوحدات السكنية المأهولة والمتضررة والمصنفة غير صالحة للسكن.

وأشار إلى أن الحكومة استقرت على اقتراض 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4% تخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية والأممية، وذلك بعد تعليق حق بيروت في التصويت في الأمم المتحدة في شهر يناير الماضي، بسبب التخلف عن سداد هذه المستحقات.