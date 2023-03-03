الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: 100 مليار ليرة لأعمال مسح الأبنية المتضررة من الزلازل فى لبنان

نجيب ميقاتى
نجيب ميقاتى

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن مجلس الوزراء اللبناني استجاب لطلب الهيئة العليا للإغاثة بتخصيص 100 مليار ليرة لبنانية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة، وغير القابلة للسكن نتيجة الزلزال والهزات الأرضية التي تعرضت لها البلاد في الأسابيع الماضية.

وأضاف سنجاب أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتى، أعطت أولوية لملف المباني المتصدعة التي لم يتم فحصها حتى الآن، وتضرر العديد من الأهالى من استمرار البقاء في منازلهم خوفًا من أن تكون آيلة للسقوط في أي لحظة.

وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" عن أن الحكومة حددت بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة 3 أشهر، يشمل الوحدات السكنية المأهولة والمتضررة والمصنفة غير صالحة للسكن.

وأشار إلى أن الحكومة استقرت على اقتراض 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4% تخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية والأممية، وذلك بعد تعليق حق بيروت في التصويت في الأمم المتحدة في شهر يناير الماضي، بسبب التخلف عن سداد هذه المستحقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

فيفا يحرم الزمالك من القيد 3 فترات بسبب سيف الجزيرى

مصريون في الدوحة: القطريون يعشقون مصر وأهلها (صور)

«معلومات الوزراء»: الأهلى الأعلى قيمة سوقية إفريقيًا بـ29.55 مليون يورو

أشرف الصباغ: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت إلى مستوى نوعى جديد تمامًا

برلمانى ألمانى: أهداف زيارة «شولتس» لأمريكا غير معروفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها