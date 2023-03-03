مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم يومًا رياضيًا ترفيهيًا للطلاب ذوى الإعاقة

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يومًا رياضيًا ترفيهيًا ثقافيًا للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية والمنشآت الرياضية بحضور الدكتور ممدوح وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، والدكتورة نسمة عبدالرءوف أخصائي التخاطب، وعبداللطيف خميس وأمل البارودي مترجمي لغة الإشارة، بملاعب الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى لدعم الطلاب ذوي الإعاقة ليس فقط خلال العملية التعليمية، ولكنها تعمل جاهدة علي إدخال البهجة والسرور في قلوب الطلبة، من خلال تنظيم مثل هذه الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية، وإتاحة الفرصة لهم للاندماج والتفاعل مع من حولهم.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع أن فعاليات اليوم تضمنت العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية ومنها كرة القدم وكرة الجرس والوثب والعدو، إلى جانب شد الحبل والسلة والتنس والعزف، إلى جانب عدد من الأنشطة الفنية كالغناء والإنشاد الديني، والمسابقات الثقافية المختلفة، وجميع الأنشطة المتاحة لهم مما جعله يومًا رياضيًا ممتعًا لهم وسط فرحة كبيرة.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم أنها فازت في مسابقة العدو للطالبات صم الطالبة فاطمة أسامة، وفاز في مسابقة عدو طلاب الصم الطالب محمود دياب، وفي مسابقة عدو الطلاب المكفوفين فاز الطالب شعبان هاني، أما في مسابقة العدو طالبات مكفوفات فازت الطالبة أميرة محمد، مشيرة إلى أنه فاز فريق الصم علي فريق المكفوفين في شد الحبل، كما فازت في مسابقة الغناء الطالبة فرحة رمضان، وفي مسابقة الإنشاد الديني الطالبة هناء محمد، مضيفة أن الفائزين حصلوا على جوائز رمزية وميداليات وفوانيس رمضان كهدايا تذكارية لهم.