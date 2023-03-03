الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: صحف فرنسا سلطت الضوء على توطيد العلاقات مع دول إفريقيا

جريدة الدستور

قال خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، من مارسيليا، إن الصحف الفرنسية سلطت الضوء على استراتيجية فرنسا الجديدة، بشأن توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية، من خلال جولات رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي.

وتابع: «الصحف الفرنسية أكدت، أن فرنسا أمام تحد وتنافس كبير، ليس فقط أمام الصين وروسيا، بل أيضًا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي أدرك خطورة هذا الأمر، لذلك قرار أن يقوم بجولات دول إفريقيا، وكان أولها الجابون، كما شارك في "قمة الغابة الواحدة" المكرسة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو.

وأضاف: «وتحدث الرئيس الفرنسي خلال كلمة في المؤتمر، عن أهمية المرحلة الجديدة في تعزيز العلاقات الفرنسية الإفريقية وأن فرنسا تعمل علي فتح آفق لشراكات جديدة»، مؤكدًا أن بلاده لا ترغب في العودة إلى سياساتها السابقة بالتدخل في إفريقيا، بعد سلسلة أزمات مع دولها.

وكان قد أكد الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال كلمة أمام الجالية الفرنسية بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، أن إعادة تنظيم تموضع القوات الفرنسية في القارة لا تشكل "لا انسحابًا ولا فك ارتباط".

وقال الرئيس الفرنسي: "انتهى عصر فرنسا الإفريقية"، مضيفًا: "أحيانًا يتولد لدي شعور بأن الذهنيات لا تتطور بوتيرة تطورنا نفسها، عندما أقرأ وأسمع وأرى أنه ما زالت تنسب لفرنسا نوايا ليست لديها، لم تعد لديها".

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رسائل المنيا

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