بدء بيع الفراخ البرازيلى بمنافذ مديرية التموين فى الفيوم

أعلن سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن بدء طرح الفراخ البرازيلي وبيعها، في 9 منافذ مختلفة بالمحافظات، وبسعر يبدأ من 65 جنيهًا للكيلو.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه سوف يتم صرف عدد 2 فقط من الفراخ البرازيلي لكل مواطن، وذلك لكي تتم إتاحة أكبر قدر ممكن من الدواجن المجمدة المستوردة لمختلف المواطنين.

وأشار إلى إقبال المواطنين على شرائها داخل منافذ البيع الخاصة بالمديرية داخل المحافظة بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة. حيث توجد 5 منافذ بمدينة الفيوم في الشيخ حسن، والحواتم، والنويري، والمدينة الصناعية، وكيمان فارس، ومنفذ نصف جملة بمركز سنورس، في المتاجر الشعبية ببندر سنورس، ومنفذ نصف جملة بمركز طامية بجوار الضرائب، ومنفذ نصف جملة بمركز إبشواي بجوار مركز الشرطة، ومنفذ نصف جملة بمركز إطسا، في شارع بحر عروس بميدان إطسا.

كان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، منفذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للسلع ومستلزمات شهر رمضان الفضيل بأسعار مخفضة، بجوار شبكة الكهرباء بمدينة إطسا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوفير منافذ بيع للسلع الغذائية وغير الغذائية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع قرب شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء حسني كمال الجندي، قائد قطاع الفيوم وشمال الصعيد بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وخالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، وسالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.