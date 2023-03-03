الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء بيع الفراخ البرازيلى بمنافذ مديرية التموين فى الفيوم

داخل منافذ مديرية
داخل منافذ مديرية التموين والتجارة

أعلن سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن بدء طرح الفراخ البرازيلي وبيعها، في 9 منافذ مختلفة بالمحافظات، وبسعر يبدأ من 65 جنيهًا للكيلو.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه سوف يتم صرف عدد 2 فقط من الفراخ البرازيلي لكل مواطن، وذلك لكي تتم إتاحة أكبر قدر ممكن من الدواجن المجمدة المستوردة لمختلف المواطنين.

وأشار إلى إقبال المواطنين على شرائها داخل منافذ البيع الخاصة بالمديرية داخل المحافظة بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة. حيث توجد 5 منافذ بمدينة الفيوم في الشيخ حسن، والحواتم، والنويري، والمدينة الصناعية، وكيمان فارس، ومنفذ نصف جملة بمركز سنورس، في المتاجر الشعبية ببندر سنورس، ومنفذ نصف جملة بمركز طامية بجوار الضرائب، ومنفذ نصف جملة بمركز إبشواي بجوار مركز الشرطة، ومنفذ نصف جملة بمركز إطسا، في شارع بحر عروس بميدان إطسا.

كان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، منفذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للسلع ومستلزمات شهر رمضان الفضيل بأسعار مخفضة، بجوار شبكة الكهرباء بمدينة إطسا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوفير منافذ بيع للسلع الغذائية وغير الغذائية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع قرب شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء حسني كمال الجندي، قائد قطاع الفيوم وشمال الصعيد بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وخالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، وسالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدء بيع الفراخ البرازيلي منافذ مديرية التموين الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

«سكن لكل المصريين».. تفاصيل أكبر مشروع عمرانى بشمال الصعيد فى المنيا الجديدة

شكرى وإبرارد يعربان عن تطلعهما للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والمكسيك

«تموين الإسكندرية» تشن حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل أحد المصارف بالبحيرة

ضبط 123 ألف لتر سولار قبل الاتجار بها فى السوق السوداء بالشرقية

موجة حارة و«هبّات رياح».. تفاصيل طقس غدٍ السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مركز التخطيط الفلسطيني: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها