بالخطوات.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير المواطنين في الساعات الأخيرة.

وتستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداما “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023.

وفي السطور التالية نرصد لكم رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023 وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2023 "بتروتريد".

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

أطلقت شركة الغاز "بتروتريد"، رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023 حتى يتمكن العملاء المستفيدين من الخدمات الخاصة بها الاستعلام عن قراءة العداد وفاتورة استهلاك مارس من خلال الدخول على رابط الشركة (من هنا).

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2023 "بتروتريد"

1 - الدخول على رابط الشركة من هنـــــا

2 - اختار تسجيل قراءة العداد

3 - كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل

4 - تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"،

5 - إدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها

6 - الضغط على زر الاستعلام

7 - في النهاية تظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

والجدير بالذكر، أن شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.