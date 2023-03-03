طريقة العناية بالشعر والبشرة بعد الولادة

قدم بعض الخبراء بعض النصائح والحيل المعتمدة من قبل الخبراء للعناية بشعرك وبشرتك بعد الولادة وتساعدك على الشعور بأفضل حال بعد هذه المرحلة من حياتك.

وفقًا لموقع "hindustantimes" بعد الولادة، غالبًا ما تواجه الأمهات الجدد العديد من التحديات، من التكيف إلى روتين جديد للتعامل مع التغيرات الجسدية، إحدى المشكلات الشائعة التي يواجهها العديد من الأمهات الجدد هي التغيرات في الشعر والجلد، يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل وبعد الولادة تساقط الشعر والجفاف وحب الشباب، ومع الروتين الصحيح للعناية بشعر ما بعد الولادة، يمكن للأمهات الجدد أن يشعرن بالثقة والجمال خلال هذا الوقت المثير، ولكن المليء بالتحديات.

قال ميدها سينغ، خبير التجميل: "أكثر صعوبة تواجهها النساء بعد الحمل هي مقدار تساقط الشعر، ومن المفهوم أنه خلال فترة الحمل، ينمو شعر المرأة ويبدأ شعر جديد في الظهور والذي يبدأ بعد الولادة في التساقط مما يؤدي إلى مرحلة الاكتئاب، بالنسبة للإناث، فالشعر الذي يتساقط بعد الحمل لا يؤدي إلى تساقط الشعر إذا كان النظام الغذائي والتغذية ودورة النوم أثناء الحمل مناسبة، وبغض النظر عن العناية الداخلية، فإن العناية الخارجية مهمة أيضًا. لمنع تساقط الشعر، من الضروري الحفاظ على فروة الرأس رطبة لأنه حتى لو كان جسم الإنسان يتكون من 70% من الماء، فإنه يفرز الزيت فقط ولتلبية الطلب على الماء، يتعين علينا توفيره للجسم خارجيًا".

في حديثه عن العناية بالبشرة بعد الولادة: «بعد الولادة، يمر الكثير من الإناث أيضًا بحب الشباب لدى البالغين والذي يرجع إلى إفراز مستويات عالية من الغدد الكظرية والمسام المتضخمة التي تجذب البكتيريا المسببة لحب الشباب، في مثل هذه الحالات، يجب أن تكون نظافة الجلد على رأس أولوياتك، بدءًا من استخدام المنظف بمجرد الاستيقاظ، وتطبيق أقنعة الوجه المصنوعة من الشاي الأخضر والأعشاب».

وأضاف: «لا يُنصح أبدًا بتناول المضادات الحيوية لأنها يمكن أن تكون كارثية على الطفل، خاصة أثناء الرضاعة الطبيعية، كل مرحلة في الحياة لها مشاكلها الخاصة وجمالها، ويجب علينا نحن كبشر أن نهتم بها ونتعامل معها في وقتنا الخاص، لمنع أي ضرر طويل الأمد».