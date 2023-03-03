الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بمنع وزير مالية الاحتلال الإرهابي بتسلئيل سموتريتش من زيارة أمريكا أو السماح له بالدخول وليس فقط مقاطعته. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن المبالغ من التبرعات التي سيجمعها الوزير الإسرائيلي سيكون هدفها دعم تلك المجموعات الإرهابية لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني أو في إقامة بؤر استيطانية غير شرعية.

كما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم، الإدارة الأمريكية بعدم استقبال سموتريتش، بعد تصريحاته الأخيرة الداعية إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، ودعواته المتكررة للإرهاب والعنف ضد الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن سموتريتش من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة للتحدث في مؤتمر "إسرائيل بوندز" السنوي، الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري في العاصمة واشنطن.

ودعا بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إلى محو قرية حوارة الفلسطينية، بعد الاشتباكات التي وقعت فيها بين المستوطنين والفلسطينيين. 

مصر تدين التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية


وأثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي الغضب والاستياء في العديد من الدول العربية والأجنبية، التي نددت بتصريحات وزير الاحتلال.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى «محو» قرية حوارة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً.

وأكد البيان الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

فلسطين سموتريتش أمريكا الادارة الامريكية الولايات المتحدة حسين الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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