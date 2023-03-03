الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفى: قرارات الرئيس السيسى أسعدت الأسر المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، أثلجت قلوب المصريين، وأدخلت السعادة على الأسر المصرية، حيث إن القرارات تأتي في إطار توجيهات رئاسية لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، وهذا هو النهج الذي عاهدناه منذ عام 2014، وهو عناية القيادة المصرية السياسية بالمواطن المصري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات في غاية الأهمية، لافتًا إلى شمول هذه الإجراءات على أصحاب المعاشات و«تكافل وكرامة»، يؤكد أن هذه الإجراءات تستهدف كل شرائح المجتمع وأيضًا تخفيف الأعباء عن شرائح المجتمع كافة.

وأوضح أنه منذ أن بدأت الأزمة العالمية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، وجدنا حرص القيادة السياسية المصرية والحكومة المصرية، على التوسع فى ضم فئات جديدة داخل مظلة "تكافل وكرامة" وأيضا زيادة المعاشات التأمينية.

وحول زيادة قيمة الاستفادة من "تكافل وكرامة"، بنسبة 25%، أكد جمال رائف، أن المظلة التأمينية "تكافل وكرامة" تزداد قوة و تأثيرا في حماية الفئات الأولى بالرعاية كل يوم عما سبقه من أيام، إذ أصبحت الآن بالقدرة والإمكانات التي تتيح للفئات الأولى بالرعاية فرصة لتحمل آثار تبعات الأزمة الاقتصادية.

وأكمل الكاتب الصحفي جمال رائف: "الزيادة فيما يخص تكافل وكرامة، تتيح للفئات الأولى بالرعاية بالمرور بالحياة بشكل أفضل وبحياة كريمة، ويؤكد وقوف الدولة بجانب المواطن المصري لنتخطى الأزمات الاقتصادية الراهنة.

قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي زيادة المرتبات قلوب المصريين الأسر المصرية

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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