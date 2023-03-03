«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل توقيع اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبى

وقّعت المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية تتعلق بـ5 مشروعات تقوم بها المملكة في مجالات اجتماعية واقتصادية وزراعية، وفي مجال الطاقة بقيمة إجمالية 5.5 مليار درهم «نحو 500 مليون يورو».

يأتي ذلك ضمن زيارة يجريها أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع إلى المغرب.

ووقّع المفوض الأوروبي على 5 برامج للتعاون بقيمة نحو 500 مليون يورو، تتعلق بإصلاحات في مجالات، من بينها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والزراعة والغابات، والإصلاح المالي والإداري، والهجرة.

وخلال المؤتمر الصحفي قال فاريلي، إن المغرب شريك استراتيجي وقوي للاتحاد الأوروبي، مشيداً بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات اجتماعية واقتصادية، واصفًا إياها بأنها "طموحة تقترب من المعايير الأوروبية".

وأضاف: "نؤيد سياسة الحكومة المتمثلة بتقديم الوظائف والفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ندعم صندوق محمد السادس للاستثمار"، وهو صندوق لتمويل الاستثمارات والمشروعات الكبرى.

وفي ملف الطاقة، كشف أن سوق الطاقة في المغرب جاهزة لينتج مزيدًا من الطاقة الخضراء مثل الكهرباء، كاشفاً أن المغرب سيحصل على أكثر من ملياري يورو على هيئة منح إلى عام 2027.

ومن جهته، قال ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن هناك حوارًا متعدد الأطراف سيكون بين المغرب والمفوضية حول القضايا المشتركة.