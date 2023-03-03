الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز تعدى 4 على مواطن فى الجيزة

مشاجرة
مشاجرة

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين بالجيزة وضبط طرفي المشاجرة.

وتبلغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة من "أحد المواطنين مصاب بجروح قطعية بالرأس" بتضرره من "4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة القسم"، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء سيره بالسيارة قيادته حال تفاديه الاصطدام بأحد الأطفال بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته أقر بقيام المبلغ بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر المشادة المشار إليها وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

العرض على النيابة الإجراءات القانونية النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة حدوث مشادة كلامية قسم شرطة الدقي ضبط أحد المتهمين

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رسائل المنيا

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