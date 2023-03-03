الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غادة البدوي تشيد بتطوير صعيد مصر من أجل تنمية شاملة مستدامة

الدكتورة غادة أحمد
الدكتورة غادة أحمد البدوي

شاركت الدكتورة غادة أحمد البدوي أمينة أمانة المراسم بحزب حماة الوطن، في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية لمحافظة المنيا، قائلة إن المشروعات التنموية في المنيا هو لأجل متابعة ما يهدف إليه من توفير حياة كريمة ولائقة لكل المصريين.

وأكدت «البدوي» أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الرئيس بتطوير صعيد مصر من أجل تنمية شاملة مستدامة قائمة على العدالة الاجتماعية والاندماج وتوفير حياة لائقة من خلال تحسين البنية التحتية، مضيفة أنه شهد طرح لعدد من المشروعات التي تمت من أجل بناء جمهورية جديدة تولي الاهتمام الشديد بالمواطن في الدرجة الأولى، حيث تم استعراض ما تم من المشروعات التي تقوم بها الدولة بتوجيهات السيد الرئيس والتي يأتي قوامها الإنسان المصري.

وأشارت البدوي إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو الى التفاؤل والايجابية بالرغم من كل الظروف التي يمر بها العالم من جراء سلسلة من الاضطرابات حيث اسفرت عن بمجموعة من الحزم لرفع الكاهل عن المواطن المصري.

افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي البنية التحتية العدالة الإجتماعية المشروعات التنموية توفير حياة كريمة تطوير صعيد مصر

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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