الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 164 مليون جنيه.. تنفيذ كوبري معمل القزاز على الطريق الزراعي بكفر الدوار

البحيرة
البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه جارٍ وضع اللمسات النهائية بكوبري معمل القزاز على الطريق الزراعي السريع بطاق كفر الدوار الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 625 مترًا وعرض 24 مترًا بتكلفة إجمالية 164 مليون جنيه، والمكون من اتجاهين بعدد 3 حارات بكل اتجاه بالإضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي عرض 7 أمتار بحارتين بكل اتجاه.

وتم الانتهاء من الأعمال اتجاه طريق الإسكندرية، وجارٍ العمل باتجاة القاهرة، وكذا العمل بحارات الخدمة ومن المقرر نهو الأعمال به يونيو المقبل، وذلك للقضاء على التكدس المروري بالمنطقة وفتح محاور مرورية جديدة والحد من الحوادث وخدمة أبناء القرى المجاورة والواقعة على جانبيّ الطريق وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد أزهى عصورها من خلال نهضة حقيقية وطفرة تنموية في مختلف القطاعات لم تشهدها من قبل حيث تم إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة والرائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكل مناحي الحياة، حيث يعد قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس السيسي، اهتمامًا واسعًا لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وللربط بين المحافظات كمحاور وشرايين تبنى على أساسها كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وتشهد محافظة البحيرة، تنفيذ 57 مشروعًا بقطاع الطرق بالبحيرة تم الانتهاء من تنفيذ 25 طريقًا وإقامة 4 كباري، وجارٍ العمل بتنفيذ 11 طريقًا و16 كوبري، بالإضافة إلى المحور الرابط، والقطار السريع، ومحور المحمودية.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة البحيرة بإنشاء وتطوير شبكة الطرق والكباري كمحاور وشرايين للخير والنماء وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

البحيرة التكدس المروري الرئيس عبد الفتاح السيس الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المشروعات القومية المرور

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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