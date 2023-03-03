ضبط 25 ألف عبوة منظفات مقلدة فى مصنع غير مرخص بالغربية

نفذت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة علي المصانع غير المرخصة.

ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين بالغربية عن وجود أحد مصانع المنظفات الكيماوية غير المرخصة، والذي ذقوم بتقليد العلامات التجارية لمنتجات وماركات معروفة بمركز بسيون.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة المنظفات الكيماوية بأنواع مختلفة ويقوم بتقليد العلامات التجارية لمنتجات خاصة بشركات معروفة مستخدمين سيارة شخصية للتمويه ملحقة بعدد اثنين سيارة حكومية، وعثر بداخل المصنع على "24852 عبوة منظفات مختلفة الأنواع مقلدة وغير معروف مصدر المواد الخام الداخلة في تصنيع تلك المنتجات، وملصق عليها علامات تجارية خاصة بشركات أخرى" .

تم التحفظ علي تلك المضبوطات، وتحرير محضر جنحة بالمخالفة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.