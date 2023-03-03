الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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القاهرة الإخبارية: إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، بإعلان أوكرانيا حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، قيمتها نحو 400 مليون دولار، وتتألف بشكل أساسي من الذخيرة، وذلك وفق ما ذكرت "رويترز".

ومن المتوقع أن تكون المساعدة المقدمة لأوكرانيا موضوعًا رئيسيًا خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 151 ألفا و370 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و405 دبابات و6 آلاف و673 من المركبات المدرعة و2402 من النظم المدفعية و484 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و247 من أنظمة الدفاع الجوي و301 من الطائرات المقاتلة و289 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و281 من المركبات وخزانات وقود وتدمير 873 من صواريخ كروز".

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