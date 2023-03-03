الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم

سيولة مرورية
سيولة مرورية

سادت شوارع وميادين القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الجمعة، سيولة ومرونة مرورية في حركة المركبات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للموظفين بالهيئات الحكومية، وبعض القطاعات الخاصة، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى.

كما سادت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

شوارع وميادين القاهرة والجيزة كوبري أكتوبر الدائري ميدان رابعة عباس العقاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

ضياع إنجاز تاريخى ونتائج سيئة بدورى الأبطال.. حصاد الأهلى فى فبراير 2023

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمات فض اعتصام رابعة.. وإعادة دعوى ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك للمرافعة

المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

استقرار أسعار الفضة في نهاية تداولات الأسبوع اليوم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 151 ألفًا و370 جنديًا

الأحكام في أسبوع| إحالة أوراق 4 أشقاء للمفتي وتأييد سجن صاحب «كنز شقة الزمالك» والمؤبد لـ«جمبري»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)