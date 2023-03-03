الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لافروف: أوكرانيا لن تنتصر في الحرب قبل المفاوضات

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن دول الغرب يعتبر إلحاق الهزيمة بـ روسيا مسألة وجودية، ولا يزال يمارس ضغوطًا على الدول للمشاركة في العقوبات علينا.

وقال "لافروف"، خلال حواره في "رايسينا"، وفقًا لما نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: "إن مجموعة العشرين لم تتفق على الحوار بشأن العملية العسكرية"، لافتًا إلى أنه يجب إيجاد الحلول وفتح الطريق للدبلوماسية، مشددًا على أن أوكرانيا لن تنتصر في الحرب قبل المفاوضات.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تؤيد انضمام الهند إلى منظمة شنجهاي للتعاون، فضلاً عن العمل علي تعزيز  العلاقات مع الهند والصين، بموجب الاتفاقيات المشتركة.

وفي وقتٍ سابق، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند.

وأصدرت الخارجية الروسية، عقب الاجتماع، بيانا قالت فيه: "كان هناك رفض بالإجماع من الجانبين للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، أو فرض مقاربات أحادية الجانب باستخدام الابتزاز والتهديد، أو معارضة إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية".

وقال تشين إن بكين تدعم أي جهود تفضي إلى السلام في أوكرانيا وستواصل لعب دور بناء في هذا الصدد، وفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية الصينية.

وأكد الجانبان على التعاون والتنسيق وتعزيز الاتصال الاستراتيجي، وفقا للبيانين الصيني والروسي.

وأبدى وزيرا خارجية البلدين "ارتياحهما للوتيرة السريعة لتطور الحوار السياسي الثنائي والتعاون العملي، وتم التركيز بشكل خاص على كيفية تقدم تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدين"، بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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