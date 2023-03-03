الاتحاد الأوروبي والمغرب يطلقان برامج تعاون جديدة بـ624 مليون يورو

أطلق الاتحاد الأوروبي والمغرب برامج تعاون جديدة بقيمة إجمالية قدرها 624 مليون يورو لدعم انتقال المغرب إلى الطاقة الخضراء وتعزيز التعاون في معالجة إدارة الهجرة غير الشرعية ودعم خطط الإصلاح المغربية الطموحة في مجالات رئيسية مثل الحماية الاجتماعية وسياسة المناخ وإصلاح الإدارة العامة والأنظمة القضائية.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات بعد انتهاء زيارة رسمية قام بها مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي إلى المغرب.

وذكر البيان:" أن حزمة المساعدة الجديدة الموقعة مع المغرب تتكون من خمسة برامج؛ هي تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال برنامج "كرامة"، الذي تبلغ قيمته 130 مليون يورو، لدعم إصلاحًا رئيسيًا للحماية الاجتماعية، بما في ذلك إجراءات محددة لضمان الوصول العادل إلى التغطية الصحية الشاملة ومخصصات الأسرة والتأمين ضد البطالة والمعاشات التقاعدية للسكان المغربيين ، ودعم التحول الأخضر بقيمة 115 مليون يورو من خلال دعم استراتيجيات الزراعة والغابات في المغرب بالإضافة إلى تحسين التوظيف اللائق وريادة الأعمال "الخضراء" وتغطية الضمان الاجتماعي للعمال ، ومعالجة الهجرة غير الشرعية من خلال برنامج شامل بقيمة 152 مليون يورو لدعم إجراءات إدارة الحدود المغربية في مكافحة شبكات التهريب والاستراتيجية الوطنية للمغرب بشأن الهجرة واللجوء، وكذلك العودة الطوعية وإعادة دمج المهاجرين في بلدانهم، وفقًا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ، ودعم إصلاح الإدارة العامة للبلاد من خلال برنامج بقيمة 50 مليون يورو يعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة وجودتها للمواطنين والشركات، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، وزيادة الشفافية ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة ، وأخيرًا، تعزيز الشمول المالي من خلال برنامج بقيمة 51 مليون يورو يعمل على دعم الاستراتيجية الوطنية المغربية للإدماج المالي التي تهدف إلى زيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتستهدف على وجه الخصوص الفئات الضعيفة مثل الشباب والنساء والأشخاص الذين يغادرون المناطق الريفية"، وفقا للبيان.

وأضاف:" أن ثمة برامج إضافية تم اعتمادها خلال زيارة المسئول الأوروبي كجزء من خطة العمل السنوية لعام 2022، وتشمل برنامج بقيمة 50 مليون يورو يسمى "Energie verte" يعمل على تعزيز تخضير قطاعي الاقتصاد والطاقة داخل المغرب تماشيا مع التزامات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وبرنامج آخر بقيمة 46 مليون يورو للتعليم العالي لدعم خطة التسريع المغربية للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الفرص للطلاب والخريجين والباحثين والمعلمين ويعزز دور الجامعات المغربية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المناطق. وبرنامج العدالة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم هدف المغرب المتمثل في تعزيز سيادة القانون من خلال تعزيز استقلال المؤسسات القضائية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها وتحسين إمكانية وصول المواطنين من خلال تحسين جودة الإجراءات القضائية.