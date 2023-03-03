الجمعة 03 مارس 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الأهلى يفتح الباب أمام رحيل رامى ربيعة وإخلاء سبيل أيتن عامر وطليقها

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

بناءً على رغبة كولر.. إعلامى : الأهلى فتح الباب أمام رحيل رامى ربيعة

كشف الإعلامي إسلام صادق، مصير رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إسلام صادق، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "البريمو".

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اليمن يجدد التزامه بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب

أحمد عوض بن مبارك

جدد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام حكومة بلاده بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبنى على مرجعيات الحل السياسى فى اليمن.

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إخلاء سبيل أيتن عامر وطليقها بعد تحرير محضر سب وقذف بينهما بالشيخ زايد

ايتن عامر

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن النيابة العامة، أخلت سبيل محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، كما أخلت سبيل الفنانة ووالدتها بالضمان الشخصي.

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خبير اقتصادى: الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تستهدف أكثر من نصف سكان مصر

الاقتصاد المصرى

أوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قرارات الرئيس السيسي، اليوم، هي قرارات في غاية الأهمية، وجاءت في وقتها تمامًا، حيث جاءت لمواجهة التضخم.

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اليمن نورهان منصور الاهلى رامى ربيعة رحيل رامى ربيعة أيتن عامر الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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