«حدث ليلا».. إخلاء سبيل آيتن عامر وطليقها والسيطرة على حريق بجوار كنيسة بحلوان

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، وجاء أبرزها كالتالي.

- إخلاء سبيل آيتن عامر وطليقها بعد تحرير محضر سب وقذف بينهما بالشيخ زايد

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن النيابة العامة، أخلت سبيل محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، كما أخلت سبيل الفنانة ووالدتها بالضمان الشخصي.

وقررت النيابة تسليم الطفلين محمد ويوسف إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية، واستدعت النيابة أفراد الأمن الإداري لجلسة تحقيق عاجلة، وذلك عقب التحقيق في البلاغات المقدمة منهما عقب واقعة التشاجر في الشيخ زايد.

كانت الفنانة آيتن عامر، حررت محضرًا ضد طليقها بالسب والشتم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من سمر أحمد محمد، وشهرتها آيتن عامر 35 سنة، ضد طليقها محمد أحمد سعيد عزالعرب 41 سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، وكذلك والدتها زينب أحمد 71 سنة.

- انتشال جثمان غريق مجهول الهوية بمنشأة القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة غريق مجهول الهوية أمام وحدة نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتلقي المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة غريق أمام وحدة نكلا بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص لا يحمل أوراقًا تدل على هويته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

- السيطرة على حريق بجوار كنيسة أم العذراء في حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع رجال حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، من السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بجوار كنيسة أم العذراء بكورنيش النيل كفر العلو، دائرة قسم شرطة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إشارة من رئيس حي حلوان، تفيد بنشوب حريق في أرض فضاء بجوار كنيسة أم العذراء، بمنطقة كفرالعلو.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للأماكن المجاورة، وتمت عمليات السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.