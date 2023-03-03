الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حدث ليلا».. إخلاء سبيل آيتن عامر وطليقها والسيطرة على حريق بجوار كنيسة بحلوان

ايتن عامر
ايتن عامر

 شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، وجاء أبرزها كالتالي.

- إخلاء سبيل آيتن عامر وطليقها بعد تحرير محضر سب وقذف بينهما بالشيخ زايد

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن النيابة العامة، أخلت سبيل محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، كما أخلت سبيل الفنانة ووالدتها بالضمان الشخصي.

وقررت النيابة تسليم الطفلين محمد ويوسف إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية، واستدعت النيابة أفراد الأمن الإداري لجلسة تحقيق عاجلة، وذلك عقب التحقيق في البلاغات المقدمة منهما عقب واقعة التشاجر في الشيخ زايد.

كانت الفنانة آيتن عامر، حررت محضرًا ضد طليقها بالسب والشتم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من سمر أحمد محمد، وشهرتها آيتن عامر 35 سنة، ضد طليقها محمد أحمد سعيد عزالعرب 41 سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، وكذلك والدتها زينب أحمد 71 سنة.

- انتشال جثمان غريق مجهول الهوية بمنشأة القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة غريق مجهول الهوية أمام وحدة نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتلقي المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة غريق أمام وحدة نكلا بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص لا يحمل أوراقًا تدل على هويته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

- السيطرة على حريق بجوار كنيسة أم العذراء في حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع رجال حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، من السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بجوار كنيسة أم العذراء بكورنيش النيل كفر العلو، دائرة قسم شرطة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إشارة من رئيس حي حلوان، تفيد بنشوب حريق في أرض فضاء بجوار كنيسة أم العذراء، بمنطقة كفرالعلو.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للأماكن المجاورة، وتمت عمليات السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

أيتن عامر الشيخ زايد سب وقذف محمد عز العرب جثمان مجهول الهوية انتشال جثمان انتشال جثمان غريق منشأة القناطر السيطرة علي حريق حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

ضياع إنجاز تاريخى ونتائج سيئة بدورى الأبطال.. حصاد الأهلى فى فبراير 2023

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمات فض اعتصام رابعة.. وإعادة دعوى ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك للمرافعة

المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

استقرار أسعار الفضة في نهاية تداولات الأسبوع اليوم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 151 ألفًا و370 جنديًا

الأحكام في أسبوع| إحالة أوراق 4 أشقاء للمفتي وتأييد سجن صاحب «كنز شقة الزمالك» والمؤبد لـ«جمبري»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)