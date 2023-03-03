الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يفتتح برنامج لوجوس للقيادة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، برنامج لوجوس للقيادة (LLP)، والذي يهدف إلى إعداد قادة من الشباب المؤهل علميًا وكنسيًا وروحيًا بمستوى أكاديمي عصري، للخدمة في ملتقيات لوجوس للشباب القبطي في الإيبارشيات سواء داخل أو خارج مصر والتي بدأت منذ عام 2018.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏منظر داخلي‏‏

ومن المقرر أن يستمر "البرنامج" لمدة 120 يومًا ويحاضر فيه نخبة من الآباء والمتخصصين في مجالات القيادة والالتزام والتفاعل الشبابي مع روح التلمذة المسيحية مع بعض الأنشطة وورش العمل الذكية.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏وقوف‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

يشترك في برنامج لوجوس للقيادة 55 شابا وشابة، تم اختيارهم من بين حوالي 450 شخصا تقدموا للمشاركة فيه.

قد تكون صورة ‏‏٧‏ أشخاص‏

حضر الافتتاح الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية، اللذان سيحاضران في البرنامج، كما حضره عدد من الآباء الكهنة.

وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة ، الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوى لإيبارشية المنصورة، الذي عرض على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشيتين.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏لحية‏‏ و‏أشخاص يجلسون‏‏

 

 

اسة البابا تواضروس الثاني ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثان البابا تواضروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

إعلان الرئيس السيسى حزمة قرارات بتحسين الأجور وزيادة المعاشات تتصدر اهتمامات الصحف

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

دعاء الصباح اليوم الجمعة 3-3-2023

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-3-2023 فى مصر

قفزة جديدة لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-3-2023

البابا تواضروس الثاني يفتتح برنامج لوجوس للقيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل