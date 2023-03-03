البابا تواضروس الثاني يفتتح برنامج لوجوس للقيادة

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، برنامج لوجوس للقيادة (LLP)، والذي يهدف إلى إعداد قادة من الشباب المؤهل علميًا وكنسيًا وروحيًا بمستوى أكاديمي عصري، للخدمة في ملتقيات لوجوس للشباب القبطي في الإيبارشيات سواء داخل أو خارج مصر والتي بدأت منذ عام 2018.

ومن المقرر أن يستمر "البرنامج" لمدة 120 يومًا ويحاضر فيه نخبة من الآباء والمتخصصين في مجالات القيادة والالتزام والتفاعل الشبابي مع روح التلمذة المسيحية مع بعض الأنشطة وورش العمل الذكية.

يشترك في برنامج لوجوس للقيادة 55 شابا وشابة، تم اختيارهم من بين حوالي 450 شخصا تقدموا للمشاركة فيه.

حضر الافتتاح الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية، اللذان سيحاضران في البرنامج، كما حضره عدد من الآباء الكهنة.

وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة ، الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوى لإيبارشية المنصورة، الذي عرض على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشيتين.