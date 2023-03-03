الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: روسيا نفذت 24 غارة جوية على أراضينا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية، تنفيذ القوات الروسية 24 غارة جوية و3 هجمات صاروخية على البلاد خلال آخر 24 ساعة.
وذكرت الأركان الأوكرانية في بيان الخميس، أن الجيش الروسي استهدفت مدينتي تشاسيف يار وزاباروجيا بثلاثة صواريخ.
وأوضح البيان أن القوات الروسية نفذت أيضا 24 غارة جوية على مواقع للجيش الأوكراني، خلال آخر 24 ساعة.
وبشأن الهجمات الروسية في منطقة دونيتسك، قال البيان إن "العدو يواصل تقدمه باتجاه باخموت ويهاجمها"، وأكد أن الجيش الأوكراني تصدى للهجمات.
وبين أن سلاح الجو الأوكراني قصف مناطق يتمركز فيها جنود ومعدات روسية 13 مرة.
وتشن روسيا منذ 24 فبراير 2022، هجوما على جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم عديدة داعمة لكييف، وفي مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو. 

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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