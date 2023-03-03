أمير عبدالواحد يبهر تحكيم مسابقة التمثيل ببرنامج «الدوم»

أبهر المتسابق أمير عبد الواحد، لجنة تحكيم برنامج الدوم عن فئة التقديم، حيث قدم مشهد من مسرحية المتزوجون ولكن بطريقة مختلفة، أمام لجنة تحكيم برنامج الدوم والتي تشكلت من الفنانة يسرا والمخرج بيتر ميمي والمخرجة كاملة أبو ذكري، وذلك في آخر حلقات تجارب الأداء الكامل.

وقام أمير عبد الواحد بتقليد الفنان الراحل سمير غانم، لتقاطعه المخرجة كاملة أبو ذكري:"برافو عليك دي حاجة مش بتحصل ولا بتتكرر كتير دا أستاذ سمير غانم اللي بتقلده".

واستكمل أمير عبد الواحد مشهده وقلد شخصية الإعلامية ياسمين عز، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحار.

ويذكر أن برنامج الدوم لاكتشاف المواهب يعرض على شاشة dmc، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويضم عددًا كبيرًا من المتسابقين من مختلف محافظات مصر في العديد من المجالات، من بينهم الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي، بجانب الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.