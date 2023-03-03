الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

برنامج «الدوم» يستعرض المسيرة الفنية للنجم فؤاد المهندس

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس

عرض برنامج الدوم، المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا يكشف تفاصيل مسيرة الفنان فؤاد المهندس.

وأوضح التقرير أن فؤاد المهندس هو ابن الفنان زكي محمد المهندس، العالم اللغوي وعضو المجمع اللغوي والذي كان  يشجعه إلى الدخول إلى عالم الفن، حيث ورث خفة الدم عنه.

وأوضح التقرير أن والدة فؤاد المهندس كانت لها رأي آخر مختلف، "إزاي ابنهم يطلع مشخصاتي؟"

وأشار التقرير إلى أن الفنان فؤاد المهندس التحق بكلية التجارة، لكنه كان يمتلك حلمًا آخر، وبحث عن كيفية تحقيقه، وبالتالي ذهب إلى مسرح الجامعة وكان وقتها البطل هو نجيب الريحاني، وذهب إليه إلى المسرح، وطلب منه أن يعمل مجال صحفي الملية، لمجلة الكلية، ووافق نجيب الربحاني، وفي آخر الحوار فكر النجم فؤاد المهندس، كيف  يمكن أن يستغل الفرصة، وطلب من الأستاذ نحيب الريحاني أن يخرج مسرحية لفرقتهم في الكلبة، وبالفعل نجحت المسرحية وفازت بكأس يوسف بيك وهبي، ومن هنا استطاع فؤاد المهندس أن ينضم إلى فرقة  نجيب الريحاني، ومن هنا أخذ أول خطوة في عالم الفن.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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