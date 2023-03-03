اختيار 6 متسابقين عن فئة التقديم التلفزيونى للانتقال للمرحلة المقبلة

قامت لجنة تحكيم برنامج “الدوم” عن فئة التقديم التلفزيوني، والتي تشكلت من الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبد الرحمن، باختيار 6 متسابقين من فئة التقديم التلفزيوني للانتقال للمرحلة القادمة من البرنامج، ووقع الاختيار على كلاً من بهيرة وليد، روان علي، إنجي عهدي، كريم الخولي، بيشوي دنيال، أحمد عيد.

اختيار متسابقي الدوم

وحرصت لجنة التحكيم على تقديم أرق الكلمات التي أشادت بأداء المتسابقين اللذين لم يقع عليهم الاختيار للمرحلة القادمة من البرنامج.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

"الدوم"

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.