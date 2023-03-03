كريم الخولى: أنا هكسب لقب برنامج «الدوم» فى التقديم التليفزيونى

أبهر المتسابق كريم الخولي، من الإسكندرية، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم".

وكشف المتسابق عن تجربته قائلاً: "سافرت مع والدي لأماكن كتيرة فيها جنسيات كتير، وقررت أدرس اللغات عشان أفهم اكبر عدد ممكن من الناس، وبحب الصيف جداً، لأنه علمني الصبر وأحقق هدفي".

بينما قالت والدته: "كريم كان محتاج فرصة، عشان يبين إمكانياته ومواهبة ومفيش احسن من الدوم يقدم نفسه فيه".

وعقب المتسابق: "فكرة الدوم نفسها لإكتشاف المواهب، حلمي ابقي اكبر مذيع واحسن مذيع في الشرق الاوسط، وأن هكسب لقب برنامج الدوم".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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