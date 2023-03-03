الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى: الأيام المقبلة ستحمل المزيد من المفاجآت للمواطن

مواطنين
مواطنين

أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، مدى تأثير قرار زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، على الفئات الأكثر تضررًا، قائلاً: "إن نسبة الزيادة في محلها خاصة وأن أكثر من 10.5 مليون أسرة مستفيدة من برامج تكافل وكرامة في كل ربوع محافظات مصر".

وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثلة في حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، هي خطوة تحسب له، لافتًا إلى أنها قرارات جاءت من قلب وعطف رب الأسرة المصرية نحو المواطن المصري، حتى يعطيه الإحساس أن رب الأسرة متواجد ويحاول بكل ما أوتي من قوة التخفيف من آثار هذه الأزمة التي تعاني منها الأسر حول العالم.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من المفاجآت لصالح الشعب المصري ولصالح المواطن المصري في كل ربوع مصر.

وعن مردود قرار رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا وحتى 30 ألفا سنوياً على الدخول، أكد أن هذا القرار مردوده على كل المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية ، سواء بالجهاز الإداري للدولة ، وكل الموظفين الذين لهم حد الإعفاء الضريبي، حيث أن من يحصل على 24 ألف جنيه سنويًا فهو معفي تماماً من كل أنواع الضرائب، ووصل الحد إلى 30 ألف فكل من يحصل عليها هو مغفي من الضرائب.

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رسائل المنيا

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