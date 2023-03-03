محمد سعيد محفوظ لمتسابقى «الدوم»: سرعة البديهة تنقذك من الوقوع فى الخطأ

ووجه الدكتور محمد سعيد محفوظ، نصيحة للمتسابقين، قائلًا: "سرعة البديهة أول حاجة ممكن تنقذ الإعلامي من الوقوع في الخطأ، وبعدين اللباقة، ثم الثقة بالنفس".

بينما قالت الإعلامية ريهام السهلي: " البرامج المباشرة أفضل من المسجلة؛ لأن الهوا بيحطك في قطر ماشي".

وبدأت آخر حلقات تجارب الأداء الكامل، برنامج "الدوم"، لفئة التقديم التليفزيوني، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة التقديم التليفزيوني.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة التقديم التليفزيوني، من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

ويدور التحدي في هذه الحلقة على الارتجال، حيث يعتبر كلمة السر في التحدي بدون تحضير أو قراءة بجانب الطريقة في الأداء والإلقاء.

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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