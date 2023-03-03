الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد سعيد محفوظ لمتسابقى «الدوم»: سرعة البديهة تنقذك من الوقوع فى الخطأ

الدوم
الدوم

ووجه الدكتور محمد سعيد محفوظ، نصيحة للمتسابقين، قائلًا: "سرعة البديهة أول حاجة ممكن تنقذ الإعلامي من الوقوع في الخطأ، وبعدين اللباقة، ثم الثقة بالنفس".

بينما قالت الإعلامية ريهام السهلي: " البرامج المباشرة أفضل من المسجلة؛ لأن الهوا بيحطك في قطر ماشي".

وبدأت آخر حلقات تجارب الأداء الكامل، برنامج "الدوم"، لفئة التقديم التليفزيوني، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة التقديم التليفزيوني.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة التقديم التليفزيوني، من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

ويدور التحدي في هذه الحلقة على الارتجال، حيث يعتبر كلمة السر في التحدي بدون تحضير أو قراءة بجانب الطريقة في الأداء والإلقاء.

"الدوم" 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

اقرأ أيضًا:

"الدوم".. آخرحلقة من تجارب الأداء الكامل لفئة الفن التشكيلي والعزف الموسيقي

 

بلوحة ذكريات.. متسابقة تبهر لجنة تحكيم "الدوم"

 

بلوحة الملكة الأم.. متسابقة تبهر لجنة تحكيم الدوم

 

"الدوم" يستعرض تجربة الرسام راغب عياد مع الفن التشكيلي

 

مواد متعلقة

سعد سمير لمواهب «كابيتانو مصر»: «فرصة مكناش لاقينها واحنا صغيرين»

«كابيتانو مصر».. محمد بركات: لاعب الكرة التزام وتركيز

«كابيتانو مصر».. عمرو عبد العزيز: الزعيم قال لي أنت ملعبتش كرة في حياتك

محمد بركات وسعد سمير ضيوف حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

عمرو عبدالعزيز: عاجبني انسجام لاعبي كل المحافظات في «كابيتانو مصر»

الكوميديان عمرو عبدالعزيز.. ضيف حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

تحدى «كريستيانو رونالدو».. يشعل حماس لاعبى «كابيتانو مصر»

نائب محافظ المنيا: ضخ 143 مليار جنيه استثمارات بالمحافظة من 2014

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

الخارجية الفلسطينية تدعو فنلندا للاعتراف بدولة فلسطين

نورهان منصور بفستان مكشوف

مطروح تشارك فى مؤتمر الإدارة المستدامة للمراعى والتحديات المستقبلية فى الأردن

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يشيد بقرارات الرئيس السيسى الخاصة بالأجور والمعاشات

حبس المتهم بقتل والده فى العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل