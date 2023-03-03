لماذا تصر فرنسا على التواجد فى أفريقيا؟.. خبير يجيب

قال محمد تورشين، الباحث في الشئون الإفريقية، إن الرؤية الفرنسية بشكل عام في توجهاتها الخارجية تختلف تمامًا عن التوجه الصيني، وكذلك التوجه الروسي، وكذلك بعض القوى الإقليمية مثل تركيا، وإيران.

وأضاف "تورشين"، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن فرنسا بدأت تخسر كثيرًا، وبدأ نفوذها يتآكل في ظل الوجود الروسي، والذي يعتبر المهدد الحقيقي.

وأوضح أن الغرب عمومًا، سواء كانوا فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تخشى كثيرًا من الحضور الصيني، بحيث أن الجانب الصيني يعتمد على مقاربة مختلفة وهي الشراكات الاقتصادية ولا يكترث كثيرًا بالمسائل العسكرية والمسائل السياسية.

وأشار إلى أنه عندما أتت روسيا، استشعر الغرب بالخطر، باعتبار أن روسيا كانت ومازالت المزود الأول لأفريقيا من حيث السلاح، كما أن روسيا لديها أطماع توسعية جديدة بأنها وريثة الاتحاد السوفييتي ولديها علاقات تاريخية من قبل، مثل العلاقات مع مصر والسودان أثيوبيا وأنجولا وموزمبيق باعتبار أنها كانت مناطق للاتحاد السوفييتي سابقًا، وبالتالي فإن كل هذه المقومات تجعل الحضور الروسي ذات مؤثرات وتأثيرات جيواستراتيجية أكثر من الجانب الصيني.