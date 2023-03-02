الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«كابيتانو مصر».. محمد بركات: لاعب الكرة التزام وتركيز

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حل الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عضو اتحاد الكرة حالياً، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر، ضيفين ببرنامج كابيتانو مصر والمذاع عبر قناة "ON E".

وخلال الحلقة دارت وصلة مزاح بين الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عضو اتحاد الكرة حالياً، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر.

وقال محمد بركات: "لاعب الكرة يجب أن يكون لديه التزام وتركيز واتعلموا من أحمد الكأس".

وأضاف بركات: "سعيد بوجودي معاكم وسعيد إني شوفتك يا سعد، واللي زيك بيلعب عشان أما أنا اتضرب يدافع عني".

وتابع:"أول ماتش في حياتي كان أمام كابتن الكأس، وده علامة في تاريخي، وكابتن الكأس مكسب ووجوده معاكو هتتعلموا منه كتير".

كابيتانو مصر

بدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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