الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سعد سمير لمواهب «كابيتانو مصر»: «فرصة مكناش لاقينها واحنا صغيرين»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حل الثنائي محمد بركات، عضو اتحاد الكرة، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر، ضيوفًا على حؤلقة اليوم الخميس، من برنامج “كابيتانو مصر” المذاع عبر قناة "ON E".

وخلال الحلقة دارت وصلة هزار بين الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عضو اتحاد الكرة حالياً، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر.

وقال سعد سمير للاعبين: "في ناس عندها مستقبل وربنا يكرمهم في أندية كويسة.. الفرصة دي مكناش لاقينها واحنا صغيرين، واليماني من أحسن المواهب التي جاءت في تاريخ مصر".

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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