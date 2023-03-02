محمد بركات وسعد سمير ضيوف حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

حل الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عضو اتحاد الكرة حالياً، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر، على ضيافة برنامج كابيتانو مصر والمذاع عبر قناة "ON E".

كابيتانو مصر

بدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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