عمرو وهبة: أنا مولود في فرنسا واشتغلت فى محل عصير قصب أثناء الدراسة

قال الفنان الشاب عمرو وهبة، إنه ولد في دولة فرنسا، حيث كان يعمل والده هناك لسنوات طويلة، ولكن عقب ولادته بشهر واحد قرر والده العودة إلى القاهرة.

وأكد الفنان عمرو وهبه، خلال لقائه ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه حصل على المركز الرابع في الثانوية العامة على مستوى إدارة محافظة بورسعيد، معبراً: "معدل المذاكرة قل في الجامعة عن الثانوية وكمان حضوري كان ضعيف جداً".

العمل بعمر مبكر

وأضاف في حديثه، أنه يحب الاعتماد على ذاته منذ صغره بالرغم من أن والده كان ميسور الحال وقادر على رعايته، معبراً: "بدأت شغل وأنا في تالتة إعدادي، اشتغلت في مصانع، وبعت كروت شحن، وقفت في عصارة قصب، وفي مرحلة الجامعة كنت واقف في الصيدلية وكان الناس في المنطقة بيقولولي يادكتور".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبه مسلسل "جروب الدفعة" بطولة بسمة داوود، ولاء شريف، عمرو وهبة، شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، عمرو وهبة، ‎إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب، ‎سيناريو وحوار عمرو أبو زيد ونسمة سمير ومحمد علوش.