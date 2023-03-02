الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفى: أمريكا لن تسمح بانتصار روسيا على أوكرانيا

الحرب الروسيا الأوكرانيا
الحرب الروسيا الأوكرانيا

قال الكاتب الصحفي مصطفى أبو شامة إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أخذت أبعادًا أخرى عن الحرب التقليدية، موضحًا أن روسيا تحارب جبهة تتصدرها أمريكا وحلفاؤها، وليست أوكرانيا فقط.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية داليا نجاتي،  على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أطرافا تدعم روسيا مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، منوها بأننا نرى أسلحة من كل دول العالم مشاركة في الحرب على الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن الحرب في أوكرانيا تعاظمت الاستفادة فيها من كل مستجدات العصر الحديث، ورأينا للمرة الأولى تدخل السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي في الحرب، مشيرًا إلى أن الصراع دخل عامه الثاني بقوة وشراسة، كما لو كان أطراف الصراع يحاولون أن يثبتوا قوتهم للطرف الآخر، لكن لا طرف سيسمح للطرف الآخر أن ينتصر، متابعا: "لا أمريكا ستسمح لروسيا بالانتصار، لأن هذا سيغير موازين القوى في أوروبا، وفي المقابل لن تسمح روسيا بانتصار أوكرانيا في هذه الحرب حتى لا تخرج كل الدول الشرقية من عباءة روسيا وتحقق أمريكا انتصارًا سياسيًا".

وذكر أبوشامة أن الحرب تحولت إلى صراع حضاري، فروسيا على سبيل المثال في كل رسائلها الإعلامية تحاول أن تبرز أنها تسعى إلى تغيير المشهد العالمي، واستعادة القطبية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

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